الشاهين يقترح إطلاق إسم المرحوم عبدالعزيز المخلد على إحدى المرافق الرياضية الكبرى

15 فبراير 2020 || أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقديمه اقتراحاً برغبة بإطلاق اسم المرحوم عبدالعزيز المخلد على إحدى المرافق الرياضية الكبرى في دولة الكويت.

وقال الشاهين في في مقدمة الاقتراح: انتقل إلى رحمة الله تعالى المرحوم “عبدالعزيز المخلد” أحد مؤسسي نادي القادسية، والرئيس الأسبق للاتحاد الكويتي لكرة القدم في «1985 – 1986»، وحقق الراحل في فترة عمله الكثير من البطولات على الصعيدين الاقليمي والقاري، والذي أسس نادي الجزيرة، واتخذ من منزله مقراً له، وأصبح فيما بعد نادي القادسية الحالي، وتولى الراحل العديد من المناصب في القلعة الصفراء وله العديد من الإسهامات التاريخية المشرفة بالنادي، حيث تولى أمانة السر خلال الفترة «1963 – 1970»، وتولّى رئاسة النادي خلال الفترة «1987 – 1989»، ويُعتبر رحمه الله من أبرز الرياضيين السابقين في دولة الكويت، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي : «تسّمية إحدى المرافق الرياضية الكبرى في دولة الكويت باسم المرحوم عبدالعزيز المخلد رحمه الله عرفاناً بتاريخه المشرف وجهوده الكبيرة في المجال الرياضي».