«الميزانيات» تناقش الحساب الختامي ل«صندوق المشروعات» .. و«المالية» تستكمل مناقشة تعديلات الحكومة على «التأمينات الاجتماعية»

16 فبراير 2020 || تعقد 3 لجان برلمانية اجتماعاتها اليوم الأحد لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها وتكليفات المجلس لها.

وتعقد لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد اجتماعا لمناقشة مجموعة من الاقتراحات وبند ما يستجد من أعمال.

وتناقش لجنة الميزانيات والحساب الختامي مشروع قانون بربط ميزانية الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسنة المالية 2020/2021، والحساب الختامي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن السنة المالية 2018/2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.

ويحضر الاجتماع ممثلون عن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووزارة المالية وجهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية.

وتستكمل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مناقشة التعديل المقدم من الحكومة على تقرير اللجنة «24» المدرج على جدول الجلسة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادرة بالأمر الأميري بالقانون رقم «61» لسنة 1976م.