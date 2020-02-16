طلب نيابي بتكليف «المحاسبة» إعداد تقرير بشأن شبهات صفقة «إيرباص»

تقدم 9 نواب بطلب تكليف ديوان المحاسبة إعداد تقرير بشأن ما يثار بشأن وجود شبهة جرائم عمولات غير مشروعة ورشاوى صفقة شراء جهات رسمية بالدولة طائرات من شركة «ايرباص».

ونص الطلب على ما يلي:

بالإشارة إلى ما أوردته وسائل الإعلام المحلية والأجنبية بشأن ما يثار من وجود شبهة تلقي بعض الأطراف الرسمية وفي القطاع الخاص عمولات غير مشروعة أو رشاوى تتعلق بصفقة شراء جهات رسمية في دولة الكويت شراء طائرات من شركة ايرباص، ونظرا لارتباط ذلك باحتمالية وجود شبهة مخالفة القوانين المتعلقة بحماية المال العام.

لذا نتقدم بطلب تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير متضمنا نتائج الفحص والمراجعة والمراقبة على كل ما يثار من شبهة التجاوز فيما يتعلق بالتعاملات الداخلية والخارجية لكل من الهيئة العامة للاستثمار وشركة الخطوط الجوية الكويتية وأي جهات أخرى في الدولة مرتبطة بعملية شراء طائرات من شركة ايرباص من عام 2014، وذلك للتأكد من مدى التزام الجهات الرسمية المذكورة والمرتبطة بصفقة شراء طائرات من شركة ايرباص بالنظم والقوانين ذات الصلة بحماية المال العام وهل تتوافر شبهة وجود رشاوى أو عمولات غير مشروعة في الصفقة منذ عام 2014 حتى تاريخه، ولديوان المحاسبة كافة صلاحيات فحص ومراجعة أي وثائق أو بيانات أو أمر آخر يراه الديوان يساعد ويساهم في عملية المراجعة والتدقيق والفحص في شأن التقرير المطلوب.

كما أنه يتطلب أن يتضمن التقرير تحديد المخالفات وتحديد الجهات والأشخاص المسؤولين عنها والإجراءات التي يقترح الديوان اتخاذها في شأنهم، على أن يرفع ديوان المحاسبة التقرير المشار إليه أعلاه لمجلس الأمة في مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ التكليف، على أن تتم مناقشة تقرير ديوان المحاسبة في جلسة عامة لمجلس الأمة.

-قيام لجنة الميزانيات بمجلس الأمة ببحث تقرير ديوان المحاسبة في هذا الشأن وأي معلومات أو بيانات أخرى وإعداد تقرير خاص بذلك، على أن يتم مناقشة تقرير لجنة الميزانيات وتقرير ديوان المحاسبة في جلسة عامة لمجلس الأمة

وقع على الطلب كل من محمد الدلال، عبدالله الكندري ، عمر الطبطبائي، صفاء الهاشم ، خالد العتيبي ، د. خليل أبل، فيصل الكندري ، د. بدر الملا ، ونايف المرداس .