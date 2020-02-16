الهاشم: «المالية» وافقت على تعديلات قانون «التأمينات»

أعلنت رئيسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب صفاء الهاشم اليوم «الموافقة على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية وبما يقضي بالتعديل على 3 مواد وبما يحقق مفهوم التكافل الاجتماعي للأسرة الكويتية وهو مفهوم شرعي»، لافتة إلى أن «التعديلات تقضي بالسماح لمن استبدل مدى الحياة بالاستبدال مرة أخرى، وهو تعديل مرفوض من الحكومة لكن اللجنة أقرته».

ولفتت الهاشم إلى أن «وضع مفهوم الشريعة الإسلامية في نص القانون سيسبب ضررا كبيرا على المستبدلين لأنه مفهوم لا يجزأ وبموجبه لن يسمح بالاستبدال مرة أخرى لمن استبدل»، مضيفة: «إن وضع مفهوم الشريعية الإسلامية يترتب عليه توريث دين الاستبدال بعد وفاة المستبدل»، ومتابعة «إذا تم وضع مفهوم الشريعة بالنص لا يمكن الحصول على الاستبدال إلا بتقديم ما يبرر سببه من أوراق وثبوتيات لكن وفق النظام الحالي تقدم على الاستبدال في الثامنة صباحا يكون المبلغ مودعا بالحساب في نهاية الدوام».

وأوضحت الهاشم أنه «إذا تم إقرار القانون بتعديلاته الحالية سيسمح بتسوية الاستبدال القائم وبما سيترتب عليه خفض قيمة المديونية».

من جهة ثانية، أشارت إلى أن «تقرير خفض قيمة الاستقطاع على القرض الحسن للمتقاعدين بواقع 10 ‎%‎ مدرج على جدول الأعمال ولا تعديل عليه ولدي مؤشرات بموافقة الحكومة عليه».

بدوره، قال عضو اللجنة المالية النائب ماجد المطيري إنه جدد رفضه في اللجنة المالية للتعديل الحكومي الأخير على قانون الاستبدال لأنه لا يعتمد على الشريعة الإسلامية.

واجتمعت اللجنة اليوم للتصويت على التعديل المقدم من الحكومة على تقرير اللجنة «24» المدرج على جدول أعمال الجلسة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادرة بالأمر الأميري بالقانون رقم «61» لسنة 1976م والمتعلق بخفض استقطاع المتقاعدين، وحضر الاجتماع رئيسة اللجنة صفاء الهاشم والأعضاء محمد الحويلة وخلف دميثير وماجد المطيري.