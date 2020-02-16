العدساني: سنتصدى لأي محاولات للخصخصة أو فرض ضرائب على المواطنين

16 فبراير 2020 || جدد النائب رياض العدساني تأكيده رفض أي توجه لخصخصة القطاعات العامة أو فرض الضرائب على المواطنين.

وقال العدساني في تصريح صحفي بمجلس الأمة “سبق أن أكدنا متانة الاقتصاد الكويتي والحالة المالية للدولة مشيرًا إلى أن الوكالات الاستشارية العالمية ومنها مودنز أكدت متانة القوة المالية للدولة وصنفتها AAA .

وأوضح أن هذا التصنيف يتطلب عدة أمور منها التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الميزانية وترشيد الإنفاق بشكل صحيح.

واستغرب العدساني خروج الحكومة بين الحين الآخر لتؤكد أن الدولة تمر في عجز بالميزانية وأن باب الرواتب مرتفع وكأن الموطن هو السبب في عبء الميزانية، معتبرًا أن الحكومة هي من تتحمل السلبيات.

وأوضح أن الوكالات العالمية أكدت متانة الاقتصاد الكويتي لثلاثة أسباب وهي انخفاض الدين العام للدولة ومتانة المركز المالي للدولة، مستندًا على استثمارات الصندوق السيادي والفوائض المليارية فيه.

وقال العدساني إن من يروج أن الدولة تمر بإفلاس من الحكومة أو غيرها هدفهم هو إقرار الدين العام وتحميل الدولة أعباء مالية وخصخصة القطاعات العامة وفرض الضرائب.

وأضاف “سوف أتصدى لمحاولات الخصخصة وفرض الضرائب ولن نقبل بهذا الأمر”، مؤكدًا أن ما تحتاج إليه الدولة هو الإدارة الرشيدة فقط.