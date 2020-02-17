«الميزانيات» تناقش الحساب الختامي لبنك الكويت المركزي ..و«الموارد» تنظر في أولوية توظيف أبناء غير الكويتيين من الأم الكويتية

17 فبراير 2020 || تعقد 4 لجان برلمانية اجتماعاتها اليوم الاثنين لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها وتكليفات المجلس لها.

وتناقش لجنة لجنة الميزانيات والحساب الختامي الموضوعات الآتية:1- مشروع قانون بربط ميزانية بنك الائتمان الكويتي للسنة المالية 2020/2021.

2- الحساب الختامي لبنك الائتمان الكويتي عن السنة المالية 2018/2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.

3- مشروع قانون بربط ميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2020/2021.

4- الحساب الختامي لبنك الكويت المركزي عن السنة المالية 2018/2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.

ويحضر الاجتماع ممثلون عن كل من بنك الائتمان الكويتي وبنك الكويت المركزي ووزارة المالية وجهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية.

وتجتمع لجنة التحقيق حول التجاوزات في التعيينات والترقيات في مؤسسة البترول الكويتية للرد على ما تم طرحه في اجتماع اللجنة مع مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة بتاريخ 19 يناير 2020، الملاحظات التي شابت التعيينات والترقيات وأبرز الملاحظات التي انتهى إليها ديوان المحاسبة في التجاوزات الإدارية والمالية التي تمت في مؤسسة البترول الكويتية، من السنة المالية المنتهية 2015/2016 وحتى السنة المالية الحالية 2019/2020.

وتناقش لجنة تنمية الموارد البشرية مجموعة من الاقتراحات بقوانين، وبند ما يستجد من أعمال.

وتستكمل لجنة المرأة والأسرة مناقشة موضوع عدم التزام الوزارات والهيئات الحكومية بأولوية توظيف أبناء غير الكويتيين من أم كويتية ومعاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي معاملة الكويتيين في المزايا الوظيفية، بحضور رئيس ديوان الخدمة المدنية.