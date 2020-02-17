الشاهين: تعديل قانون الخدمة المدنية بما يقضي بإعطاء أبناء الكويتيات الأولوية في التوظيف بعد الكويتيين

قال النائب أسامة الشاهين، إن لجنة الموارد البشرية البرلمانية قررت تعديل قانون الخدمة المدنية بما يقضي بإعطاء أبناء الكويتيات الأولوية في التوظيف بعد الكويتيين.

وأضاف الشاهين، “توافقنا في لجنة الموارد على إلزام الشركات الأجنبية التي تحصل على مناقصات في الكويت بتوظيف الكويتيين وسندعو الجهات المعنية للاستماع إلى آرائها في هذا المقترح وغيره من القضايا”

وتابع الشاهين، “اتمنى التوفيق للأخت مريم العقيل في عملها الجديد وأن تكون خطواتها واضحة في دعم القطاع المدني والتعاوني كما نتمنى التوفيق للأخ براك الشيتان وأنا منتبه على قضية القرض الحسن وشرعية الاستبدال والاكتتابات العامة”

وأوضح الشاهين، أن “لجنة الموارد ماضية في تعزيز التكويت وتمكين العنصر الوطني من العمل في القطاعين الخاص والعام ويأتي بعدهم أبناء الكويتية ثم الجنسيات العربية فالذين يلونهم”.