«التخطيط»: 54 بالمئة نسبة الإنجاز في مشروع مدينة صباح السالم الجامعية

17 فبراير 2020 || أعلن الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي عن ان نسبة الانجاز في مشروع مدينة صباح السالم الجامعية بلغت 54 في المئة متوقعا الانتهاء من انجاز المشروع في سبتمبر 2022.

جاء ذلك في تصريح ادلى به مهدي للصحفيين اليوم الاثنين على هامش زيارة نظمها قطاع التخطيط والمتابعة في المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية لتفقد اعمال المشروع.

وقال إن المشروع يأتي ضمن ركيزة رأسمال بشري ابداعي وهي احدى ركائز خطة التنمية لرفع الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية للتعليم العالي بالكويت مبينا ان التكلفة الاجمالية للمشروع تبلغ نحو 7ر2 مليار دينار كويتي «نحو 7ر8 مليارات دولار امريكي».

وأشار الى التغلب على 70 في المئة من التحديات التي واجهت هذا المشروع مضيفا ان اجمالي العمالة التي تشارك في انجاز المشروع تبلغ 31795.

وذكر ان المخطط الهيكلي للمشروع قائم على حرمين جامعيين هما الحرم الرئيس والحرم الطبي بنسبة 30 في المئة من مساحة المدينة التي تبلغ نحو ستة ملايين متر مربع وتستوعب بين 40 و50 الف طالب.