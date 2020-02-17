«الكهرباء»: نهدف إلى توفير أحدث الخدمات لتسهيل الإجراءات أمام المشتركين

17 فبراير 2020 || قال الوكيل المساعد لقطاع مشاريع المياه في وزارة الكهرباء والماء المهندس حمود الروضان إن دول مجلس التعاون ممثلة بقطاعات خدمات المشتركين تهدف الى تحقيق بيئة افضل لأنظمة المستهلكين مما يترتب توفير خدمات افضل واحدث لتسهيل الاجراءات المعمول بها في جميع دول المجلس.

وأضاف الروضان في كلمة خلال افتتاح المنتدى الخليجي الثالث لخدمات المشتركين اليوم الاثنين الذي تنظمه الوزارة بعنوان «التحول الذكي لخدمات المشتركين» على مدى يومين ان المنتدى يتضمن 21 ورقة علمية تستهدف تطوير انظمة المستهلكين وآليات تطوير العمل وتقديم الخدمات الاحدث بما يعزز من مكانة هذا القطاع الحيوي والمهم.

وأكد اهمية تشجيع الكوادر الفنية لخلق المناخ المناسب للابداع مشيرا الى انه ومن هذا المنطلق تم تكريم موظفي قطاع خدمات المشتركين في دول المجلس المشاركين في المنتدى.

من جهتها قالت مديرة ادارة العلاقات العامة والاعلام في الوزارة المهندسة إقبال الطيار في كلمة مماثلة إن المنتدى يرعى جميع المهتمين وجميع أعضاء فريق خدمات المشتركين من اجل خلق منظومة متكاملة لتحسين الشبكة الكهربائية والعدادات الذكية واحدث البرامج التي تم تطبيقها على مراكز الاتصالات لخدمة المواطن.

وأضافت الطيار انه سيتم عرض جميع آليات التحصيل الحديثة الالكترونية المعمول بها في جميع دول مجلس التعاون من خلال الأوراق العلمية واللقاءات الدورية المستمرة بين كل الباحثين والمهتمين.

وشددت على أهمية ميكنة الخدمات التي باتت مطلبا أساسيا لجميع دول المجلس لتحقيق الاهداف والاستراتيجية الخليجية الموحدة لقطاع شبكة الكهرباء والماء والطاقة.