«البلدي» يوافق على تخصيص موقع لتجميع الاطارات بالسالمي

17 فبراير 2020 || وافق المجلس البلدي في جلسته الرئیسیة الیوم برئاسة أسامة العتیبى على تخصیص موقع لتجمیع الاطارات في منطقة السالمي بمساحة 6ر1 ملیون متر مربع.

كما وافق البلدي على اعتماد دراسة الجدوى بانشاء المناطق الاقتصادیة «العبدلي والنعایم والوفرة» كما وافق على توحید نسب البناء بالمناطق الحرفیة.

ووافق على انشاء مدارس خاصة لذوي الاحتیاجات الخاصة في محافظة الجھراء فیما رفض طلب الھیئة العامة للزراعة والثروة السمكیة بشأن الموافقة على الاستثمار بحدیقة السد في منطقة الشعب.

ووافق أیضا على طلب وزارة الشؤون الاجتماعیة تغییر استعمال موقع صالة احتفالات واقعة في مركز ضاحیة الشعب الى نشاط الجملة والتموین كما وافق على طلب الھیئة العامة للریاضة على ضم مساحة مواقف السیارات السطحیة المجاورة لموقع نادي السالمیة.

كما وافق «البلدي» على اعتراض وزیر الدولة لشؤون البلدیة بشأن الموافقة على اعطاء حق الادارة والصیانة للقطاع الخاص خلال فترة الاستثمار لمواقف السیارات المتعددة الادوار في مختلف مناطق الكویت وتحفیز القطاع الخاص لبناء مواقف السیارات متعددة الادوار بالمشاركة مع الدولة حسب اشتراطات وقوانین ولوائح وزارة المالیة.

ووافق على اعفاء الھیئة العامة للطرق والنقل البري من دفع الرسوم مقابل المعلومات الطبوغرافیة.

ووافق كذلك على طلب وزارة الكھرباء والماء تخصیص وتسلیم وتثبیت مسارات للكیبلات لتغذیة محطة التحویل الرئیسیة في منطقة تیماء في محافظة الجھراء كما وافق المجلس على طلب وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامیة توسعة موقع مسجد مخصص على طریق الصلیبیة بمحافظة الجھراء.

وحول موضوع العربات المتنقلة قال نائب المدیر العام للبلدیة لشؤون محافظتي الفروانیة والاحمدي فیصل صادق في كلمة له بالجلسة ان البلدیة قامت بمخالفة العربات الموجودة في الطرقات مؤكدا تلقیھا خطابات من وزارة الداخلیة بازالة بعض العربات لتسببھا باختناقات مروریة.

وأضاف صادق أن البلدیة قامت بازالة بعض العربات المتنقلة ورصدھا ومخاطبة وزارة التجارة والصناعة من أجل ایجاد حل آخر یعالج ھذه السلبیة خاصة أنھا ھي الجھة المخولة باصدار التراخیص المتعلقة بالعربات المتنقلة مؤكدا العمل على توفیر مواقع جدیدة بمناسبة الأعیاد الوطنیة وعید التحریر.

«إع»