وزيرة الأشغال توقع اتفاقية تنفيذ شبكة طرق«كبد»

18 فبراير 2020 || وقعت وزیرة الأشغال العامة ووزیرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة رنا الفارس اتفاقیة دراسة وتصمیم واشراف على تنفیذ وصیانة شبكة الطرق بمنطقة «كبد» بقیمة 891 ألف دینار.

وقالت الفارس في بیان صحفي الیوم إن الاتفاقیة تأتي ضمن اھتمام الحكومة بتطویر منطقة الحرفیین الصناعیة بمزارع الصلیبیة «كبد» وتطویر الطرق القائمة والمقترحة لربط المناطق الصناعیة والمدن الإسكانیة الجدیدة مع شبكة الطرق السریعة والرئیسیة.

وبینت أن الاتفاقیة تھدف الى رفع كفاءة الطرق القائمة والمقترحة عبر إنشاء طرق وجسور جدیدة طبقا للمواصفات والمعاییر القیاسیة.

من جانبھا قالت مدیر عام الھیئة العامة للطرق والنقل بالإنابة المھندسة سھى اشكناني إن الاتفاقیة تھدف الى ربط المدن الإسكانیة الجدیدة بالشبكة العامة للطرق السریعة والجسور الى جانب رفع مستوى السلامة المروریة على شبكة الطرق الحالیة.

وأفادت بأن مدة الدراسة والتصمیم وفقا للاتفاقیة التي تم توقیعھا مع المكتب الإستشاري المحلي دار الكویت للاستشارات الفنیة ستستغرق 24 شھرا وتشتمل على انشاء طرق رئیسیة بطول 24 كیلومترا وعرض 100 متر بثلاث حارات في كل اتجاه قابلة للزیادة لتصبح أربع حارات في كل اتجاه.

وذكرت أن ھناك طرقا ثانویة بطول 110 كیلومترات وعرض 50 مترا بثلاث حارات في كل اتجاه وطرق محلیة بطول 50 كیلومترا وعرض 25 مترا یتضمن حارتین في الاتجاھین اضافة إلى كافة الخدمات الخاصة بالطرق المذكورة من خدمات صرف میاه الأمطار وصرف صحي وشبكات میاه وشبكات تلیفونات وإنارة الطرق والعلامات المروریة.

«إع»