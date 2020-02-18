الغانم : الشعب شهد مسرحية التخريب اليوم والأدوات كشفت عن نفسها .. وهدفهم تكفير الكويتيين بالديمقراطية

18 فبراير 2020 || أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أن مناقشة قوانين العفو الشامل اليوم كشفت أمام الشعب المسرحية التي خُطط لها ومحاولات التخريب والتعديات مشددا على أن الهدف من تلك الممارسات هي تكفير الشعب بالديمقراطية.

وقال الغانم في تصريح صحفي عقب جلسة اليوم “ان المجلس انتقل إلى قانون العفو الشامل وكما قلت لكم سابقا للأسف النائب محمد المطير كشف عن نفسه كأداة حضر الجلسة فقط لتخريب الجلسة وليس لممارسة عملية ديمقراطية”.

واضاف “بدأنا بالإجراءات وأعطينا الجميع فرصة للحديث كما رأيتم وأبدوا وجهة نظرهم، وبعد ذلك عندما شرعت في قراءة الطلبات المقدمة وهي طلب مقدم لفصل القوانين والتصويت عليها بشكل منفصل اعترض الذين كانوا طول الفترات السابقة يقولون ما يصير دمج ما يصير دمج”وأكد الغانم أن “هذه المسرحية كشفت اليوم “وبشهادة الشعب الكويتي أجمع، فمن كانوا يقولون ان اعتراضنا على الدمج، قدم اقتراح للفصل ولم يرغبوا في هذا الاقتراح ولم يصوتوا معه وحاولوا تخريب الجلسة” وأضاف انا اقول البعض ولم أشمل الكل وأنا أتكلم تحديدا عن هذا الشخص، لأنه تعدى على الأمين العام وسحب الميكروفون وهذه أمر واضح، وهو أداة يقوم بهذا الدور اللاأخلاقي في قاعة عبدالله السالم ويريد تكفير الناس بالديمقراطية”وقال” أنا أخاطب الشعب الكويتي، فما حدث اليوم هو محاولة من أطراف فاسدة لتكفير الناس بالديمقراطية، وصدقوني هذه قناعتي وكنت أعرف أنها ستكشف وأفصحت للعديد من النواب عن المحاولات التي ستحدث”.

وأضاف انه ” مع ذلك حاولوا أن يخلقوا فتنة ومشاكل وإدخال الجمهور بين جمهور مؤيد وجمهور معارض، ورفعت الجلسة بعد تعديه على الأمين العام بعد أن انتهينا من التصويت ولم أوقف التصويت”.

وأوضح اننا ” اعتذرنا من الجمهور وأمرت بإخلاء القاعة حتى نكمل سير الجلسة وصوتنا على القوانين واحداً تلو الآخر، وكما تعلمون أن درجات التصويت ثلاث وهي التصويت من حيث المبدأ في البداية ثم مداولة أولى إذا نجح ثم مداولة ثانية وسقطت جميع الاقتراحات بقوانين من حيث المبدأ”.

وبين الغانم انهم “يعلمون النتيجة وان الاقتراحات سوف تسقط ، ولكن الأوامر الموجه لهم ألا يصل المجلس للتصويت، ويريدون هذا الأمر ان يبقى ويستمر ومشكلة وازمة مستمرة، وكانوا يطبقونها عن طريق إحدى الأدوات التي رأيتموها اليوم ولا أدعي أنا”.

وقال” لكن من المؤسف والمحزن أن نرى هذا المشهد الذي «مر على الطاير» وجعل الشعب الكويتي كله يراه ويرى من حاول تشويه الديمقراطية الكويتية ومن يجب ألا يكون له بقاء في قاعة لها تاريخها ومحترمة مثل قاعة عبدالله السالم”.

وفي جانب حول بداية الجلسة قال الغانم انه تمت مناقشة تقارير لجنة الشؤون المالية بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية وكان هناك توافق على أحدالتقارير فيما يتعلق بالاستبدال وتم التصويت عليه كمداولة أولى مع بعض التعديلات التي ستكون موجودة بين المداولة الأولى والثانية”.

وأضاف “وفيما يخص التقرير الآخر بشأن الاستقطاع فطلب وزير المالية مهلة وصوت عليه المجلس في المداولة الأولى وما بين المداولتين إن شاء الله يكون هناك توافق بين الحكومة واللجنة”.

واختتم الغانم تصريحه بقوله ” شكرا لكم واعتذر من الجمهور من تصرفات بعض النواب وعن المنظر الذي رأوه اليوم ، وكان هناك جمهور في قمة الأخلاق لكن اضطررنا الى إخلاء القاعة واعتذر منهم وكان بودي ان يشاهدون الجلسة كاملة لكن الأحداث التي كانت تحصل في القاعة تحت هي تسببت بذلك”.