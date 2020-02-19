الغانم: مكتب المجلس سيحقق بما حدث في جلسة الأمس

19 فبراير 2020 || قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم إن مكتب المجلس واجب عليه ومن ضمن صلاحياته أن يحقق بما وقع في جلسة الأمس لأن ما حدث لا يقبله غالبية النواب.

وأكد الغانم من منصة الرئاسة خلال جلسة اليوم أنه يجب أن يعرف من تسبب بشرارة المشهد غير المقبول الذي حدث امس.

وقال إنه “فيما يتعلق بموظفي الأمانة فأنا اقول للاخ الفاضل الأمين العام الذي زاملته سنين طويلة “محشومة” مما تعرضت له ويفترض أن لا علاقة لك بالموضوع فأنت تأتمر بأمر الرئيس وانت كنت مخلصا وأمينا على الأقل طوال فترة مزاملتي لك ومن قبلي المرحوم جاسم الخرافي وفأقول لك “محشوم” يا أبا انس عن اي شيء حدث يوم امس”.

وأضاف الغانم “بالنسبة لحرس المجلس فمن آمر الحرس إلى إخواني وأخواتي ضباط ومنتسبي وأفراد قوة حرس مجلس الأمة لكم كل تحية وتقدير وإذا كان هناك اي خطأ غير مقصود من الإخوة العسكر فأنا أيضا اعتذر من أي شخص من الجمهور تعرض لأي أمر غير مقصود، فهذا أمر لا نرغب به”.

وقال “كانت تعليماتي واضحة بأن لا يستخدم العنف مع الجمهور إلا أن ذلك لا يعني المساس بكرامة إخواني العسكريين أو الحط منهم”.

وأضاف الغانم ” السبب الرئيسي والسبب الأول هو الشخص الذي أثار هذه الفتنة والذي كما قلت قبل الجلسة كان مطلوب منه ان يقوم بهذا العمل والدور وثبت صحة كلامي، وأيضا أثناء مداخلته قلت أنك مطلوب منك أن تقوم بعمل معين والحمدلله الذي قلته ثبت على أرض الواقع لكن للأسف في مشهد لا يليق بالديمقراطية الكويتية”.

وأكد ان مكتب المجلس سيحقق بالأمر وسيعرض النتائج على المجلس.