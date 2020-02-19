«السكنية» تستدعي الدفعة الخامسة من «ان 3» في «جنوب صباح الاحمد»

19 فبراير 2020 || دعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية اليوم الاربعاء الدفعة الخامسة من المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في الضاحية الثالثة «ان 3» ضمن مشروع «جنوب مدينة صباح الاحمد» الى مراجعتها.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي انها ستوزع بطاقات القرعة يومي 1 و 2 مارس المقبل مؤكدة ضرورة اصطحاب المواطنين المخصص لهم قسائم في تلك القطعة البطاقة المدنية وقرار التخصيص معهم لتسلم بطاقة القرعة.

واوضحت ان هذه الدفعة تتضمن 103 قسائم لاصحاب الطلبات المخصص لهم حتى 29 يوليو 2018 موضحة ان بطاقات الاحتياط ستوزع يومي 3 و4 مارس المقبل.

وذكرت ان من يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة الخاصة به خلال الايام المحددة سيتم استبعاد اسمه وادخال الاسم الذي يليه في التخصيص.

ودعت المؤسسة المواطنين المخصص لهم قسائم في تلك المنطقة ولم ترد أسماؤهم ضمن هذا الكشف الى مراجعتها يوم الثلاثاء الموافق 3 مارس المقبل مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن قائمة الاحتياط.

ويضم المشروع نحو 25 الف وحدة سكنية بمساحة 400 متر مربع لكل منها اضافة الى الخدمات الأساسية والمباني العامة منها المدارس والمراكز الصحية ومراكز الاطفاء ومراكز الضاحية وفروع الجمعيات التعاونية والمساجد.

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