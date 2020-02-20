وزير الكهرباء والماء: تطوير منظومة العمل بدعم الكفاءات الوطنية

20 فبراير 2020 || أكد وزير الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري أن تطوير منظومة العمل بالوزارة يأتي بدعم وتدريب الكفاءات لتحقيق أعلى كفاءة إنتاجية والاهتمام بالعنصر البشري المتمثل بالطاقات الوطنية التي بلغت نسبتها 92 في المئة من العاملين بالوزارة.

وأعرب بوشهري في تصريح صحفي خلال استقباله في مبنى الوزارة اليوم الخميس المهنئين بتوليه منصبه الجديد عن التقدير والاعتزاز بثقة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء -حفظهم الله ورعاهم-.

وشدد على أهمية الحفاظ على المال العام ومحاربة أوجه الفساد من خلال التعاون مع الجهات الرقابية في الدولة ومد يد التعاون مع الجميع لتحقيق الاستراتيجية ورؤية الوزارة.

وذكر أنه سيكون هناك في القريب العاجل لقاء مع مختلف وسائل الإعلام والقيادات العليا في الوزارة لتبيان الصورة الشاملة لخدمات الكهرباء والماء المقدمة للمشاريع الحيوية في الدولة بالتعاون مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية وتأمين الحصول على كل الخدمات للمشاريع الإسكانية الجديدة.