عبدالله الكندري: اقتراح نيابي بإلغاء المجلس الأعلى للبيئة

أعلن النائب عبدالله الكندري عن تقديمه مع النائبين عبدالله فهاد ومبارك الحجرف اقتراحا بقانون لإلغاء المجلس الأعلى للبيئة.

وقال الكندري في تصريح صحفي بمجلس الأمة إن المجلس الأعلى للبيئة أصبح عائقا أمام تطوير البيئة نظرا لتسببه في تأخير إقرار اللوائح والعقوبات والضبطيات القضائية، متمنيا موافقة أعضاء مجلس الأمة على المقترح.

ولفت إلى أنه آن الأوان لإلغاء المجلس الأعلى للبيئة وتعديل القانون بما يؤدي إلى الاستعانة بمجلس إدارة ومديرعام لهيئة البيئة يباشرون السياسة العامة للحكومة وبما يضمن وجود صلاحيات أكبر وسرعة في تنفيذ القوانين.

وأضاف أن الاقتراح يهدف إلى وقف الهدر في المال العام نظرا لما شاب عمل المجلس والكثير من المجالس الأخرى في الدولة من مآخذ وعدم وجود جدوى أو إنجازات تذكر لهذه المجالس.

وأكد أن الاقتراح ينسجم مع ضرورة تطبيق الحوكمة وتقليص الميزانيات، معتبرا أنه خطوة أولى لإلغاء أي هيئة تسمى المجلس الأعلى لأي جهة.