الشاهين يقترح استمرار صرف البدلات المالية والحقوق الوظيفية لموظفي «الإنماء الاجتماعي» المعينين قبل 1/4/2020

20 فبراير 2020 || أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقديمه اقتراحاً برغبة قال في مقدمته: أنشأت الدولة بعد تحرير الوطن العزيز “مكتب الإنماء الاجتماعي” لرصد الظواهر الاجتماعية والنفسية المستجدة، وأضرار وتداعيات الاحتلال العراقي الغاشم على المجتمع الكويتي.

وقد صدر مؤخراً قرار «مجلس الوزراء» بنقل “مكتب الإنماء الاجتماعي” من ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، مما يحمل تداعيات إدارية ومالية تطال العاملين في المكتب والمستفيدين من خدماته، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

” استمرار صرف البدلات المالية والحقوق الوظيفية المقررة للعاملين في “مكتب الانماء الاجتماعي” المعينين قبل بداية السنة المالية الجديدة في 1/4/2020 “.

«ع.

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