«التحقيق بشأن شبهات إيرباص» بدأت أعمالها بتوجيه أسئلة لوزير المالية عن «الكويتية»

20 فبراير 2020 || عقدت لجنة التحقيق بشأن وجود شبهة عمولات ورشاوى في صفقة شراء طائرات إيرباص وتجاوزات «الكويتية» أول اجتماع لها اليوم لبحث القضايا المكلفة بها من قبل مجلس الأمة.

وأوضح مقرر اللجنة النائب صالح عاشور في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن عمل اللجنة لا يقتصر فقط على التحقيق في صفقة شراء الشركة طائرات الايرباص، بل يشمل التحقيق في صفقة شراء طائرات AU400 وتأجير طائرات أخرى بالإضافة للتجاوزات المالية والإدارية سواء التي تمت سابقا أو في فترة مجلس الإدارة الحالي .

وأكد عاشور وجود شكاوى عديدة بخصوص تعيينات من دون إعلانات توظيف وشكاوى مرتبطة بالتمييز بين الكويتيين وغير الكويتيين في المزايا المالية والإدارية إضافة إلى شكاوى من موظفين تمت الاستعانة بهم بعد تقاعدهم وتم تحميلهم مبالغ مالية نتيجة خطأ إداري قامت به الإدارة.

ولفت عاشور إلى أن اللجنة وجهت حزمة من الأسئلة لوزير المالية براك الشيتان حول «الكويتية»، وستواصل عملها بالتحقيق في القضايا المكلفة بها بعد إجازة الأعياد الوطنية.

من جانب آخر، هنأ عاشور حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد والشعب الكويتي بمناسبة العيد الوطني ويوم التحرير، متمنيا الأمن والاستقرار للوطن.

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