العدساني: مستمر في متابعة ملفات التعدي على المال العام وملاحقة المتورطين

20 فبراير 2020 || أكد النائب رياض العدساني استمراره في متابعة ملفات التعدي على المال العام، وخاصة صفقات «الايرباص» و «اليورو فايتر » و «الكاراكال» إضافة إلى ملاحقة المدير الأسبق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وقال العدساني في تصريح صحفي بمجلس الأمة، إن الرسالة الواردة التي قدمها خلال جلسة مجلس الأمة أمس تتضمن 7 توصيات عن المتورطين في قضية الرشاوى بصفقة «الايرباص» وما أكده حكم المحكمة البريطانية بهذا الخصوص.

وطالب العدساني بفحص جميع السجلات ومحاسبة من تورط وتجاوز من الكويت خصوصا أن حكم المحكمة نص على ذلك.

وبين أن التوصيات تشمل أيضا صفقة «اليورو فايتر » وقيمتها ٢.

٦ مليار دينار وصفقة «الكاراكال» بقيمة مليار يورو، مؤكدا استمراره بمتابعة هذا الملف كما فعل في قضية بند ضيافة وزارة الداخلية والتعديات الصارخة في صندوق الموانئ وتضخم حسابات عدد من النواب السابقين والحاليين.

وأعلن عن أنه سيتقدم برسالة واردة مكونة من 10 صفحات عن تجاوزات المدير الأسبق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية الذي تعدى على المال واستغل منصبه لتحقيق مكاسب شخصية.

وأوضح أن الرسالة تنص على إجراء كل التحريات وحجز ممتلكات المدير الأسبق لمؤسسة التأمينات وتطبيق الاتفاقية الموقعة بين الكويت وبريطانيا وجلبه للكويت لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقه.