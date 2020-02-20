وزير «البلدية»: التحول الرقمي ساهم بتحسن مركز الكويت بمؤشر سهولة الأعمال

20 فبراير 2020 || أكد وزیر الدولة لشؤون البلدیة ولید الجاسم أن التحول الرقمي في «البلدیة» ساھم بشكل جذري في تحسن مركز دولة الكویت بمؤشر سھولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020.

وأضاف الجاسم، في كلمة اليوم على ھامش عرض مرئي لنظام معاملات البناء الإلكترونیة في البلدیة تحت عنوان «تحسین مركزالكویت في مؤشر تراخیص البناء»، أن التحول الرقمي من أھم محاور برنامج الحكومة الحالي، مبینًا أن البلدیة تقوم حالیًا بالعمل على أكثر من منصة لإنجاز ذلك التحول.

وذكر أن البلدیة بذلت جھودًا عدیدة لتبسیط إجراءات العمل وتطویر الخدمات وتحسین مستویات ومعدلات جودتھا والارتقاء بأسالیب وطرق إنجازھا وإدخال أحدث النظم التكنولوجیة ما اختصر الدورة المستندیة وقلل التكلفة وخفض الوقت والجھد مع مراعاة الدقة والجودة والتمیز في الخدمات المقدمة.

من جانبه قال المدیر العام للبلدیة أحمد المنفوحي إن البلدیة تعمل منذ ثلاثة أعوام وفق خطة مدروسة مكونة من ثلاث مراحل لتطبیق التحول الرقمي، مشیرًا إلى أن البلدیة وقعت أمس الأربعاء عقد المرحلة الثانیة من الخطة.

وأضاف أن الكویت حصلت في العام الجاري على المركز 68 على مستوى العالم لمؤشر سھولة استخراج تراخیص البناء مقارنة بالمركز 131 للفترة نفسھا من 2019 فیما حصلت على المركز التاسع على مستوى دول الشرق الأوسط وإفریقیا بعد أن كانت في المركز الرابع عشر العام الماضي.

وبین أن آلیة البلدیة ھي إنجاز المعاملات الإلكترونیة لرخص البناء من خلال الربط الآلي بینھا وبین المكاتب الھندسیة والإدارة العامة للإطفاء والھیئة العامة للصناعة إذ سیتم اقتصار تحدید مكان الصرف الصحي على المكاتب الھندسیة بدلًا من وزارة الأشغال اختصارًا للوقت.

وأشار إلى أن الربط الآلي أتاح توفیر خدمة الكھرباء قبل استخراج الرخصة كما فوض البلدیة في استخراج الرخص الحرفیة دون الرجوع للھیئة العامة للصناعة.

وأوضح أن العمل الفعلي بنظام تراخیص البناء الإلكتروني سیكون بدایة مارس المقبل، معربًا عن أمله أن یقوم المجلس البلدي بتفویض البلدیة برخص التشوین وإقامة مكاتب مؤقتة بمساحة لا تتجاوز 500 متر مربع.

بدوره أكد عضو المجلس البلدي حمود العنزي أن بلدیة الكویت أخذت كل التفویضات والصلاحیات اللازمة لإصدار رخص البناء ورخص التشوین ورخص السلامة ما سمح لھا باستخراج رخص البلدیة خلال یومین فقط، لافتًا إلى أن 45 في المائة من ھذه الرخص تستخرج خلال ساعتین فقط.

«إع»