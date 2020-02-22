«التجارة» : 208 ملايين دينار لدعم المواد التموينية والإنشائية في 2019

22 فبراير 2020 || قالت وزارة التجارة والصناعة الكویتیة الیوم إن قیمة الدعم المقدم للسلع والمواد التموینیة والانشائیة المدعومة بأصنافھا في عام 2019 بلغت 208 ملایین دینار كویتي «نحو 683 ملیون دولار أمریكي».

وأضافت الوزارة في بیان صحفي أن قیمة المبالغ الموجھة لدعم المواد الغذائیة التي تشمل المواد الأساسیة إضافة إلى حلیب ومغذیات الأطفال بلغت 9ر113 ملیون دینار «نحو 371 ملیون دولار».

وأوضحت أن إجمالي قیمة دعم مواد الحلیب ومغذیات الأطفال بأنواعھا بلغ 7ر5 ملیون دینار «نحو 18 ملیون دولار».

وذكرت أن قیمة دعم المواد الإنشائیة بلغت 95 ملیون دینار «نحو 309 ملایین دولار» مشیرة إلى أن عدد المستفیدین من المواد التموینیة بلغ نحو 13ر2 ملیون مستفید موزعین على 236968 بطاقة تموینیة.