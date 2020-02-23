«الموانئ» تحظر دخول السفن القادمة من إيران بسبب «كورونا المستجد»

23 فبراير 2020 || أعلنت مؤسسة الموانئ عن حظر دخول السفن القادمة من إيران بكل أنواعها لموانئ الشعيبة والشويخ والدوحة حتى إشعار آخر وذلك بعد تسجيل حالات إصابة ووفيات بفيروس «كورونا المستجد – كوفيد 19» هناك.

وقال المدير العام للمؤسسة الشيخ يوسف عبدالله صباح الناصر الصباح في بيان صحفي اليوم الأحد إن هذا القرار جاء ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المؤسسة للحيلولة دون دخول فيروس كورونا المستجد إلى البلاد.

وأضاف أن القرار يأتي أيضا انسجاما مع الخطة التي وضعتها الحكومة لاتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة في مكافحة الفيروس.

وأعلنت السلطات الصحية الايرانية أمس السبت عن ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا المستجد كوفيد – 19» إلى 28 حالة خمس منها أسفرت عن وفاة أصحابها.