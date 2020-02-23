العدساني يعلن اعتزامه استجواب وزير الكهرباء

23 فبراير 2020 || أعلن النائب رياض العدساني عزمه استجواب وزير الكهرباء والماء محمد بوشهري عزمه تقديم استجواب إلى وزير الكهرباء والماء محمد بوشهري لعدم إحالته نتائج لجنة التحقيق الصادرة بالقرار رقم 35 لسنة 2019 إلى النيابة العامة رغم استكمال نتائجها.

وأضاف العدساني في تصريح صحفي أن هناك من قال إن حكم محكمة التمييز بإدانة وزير الكهرباء بنشر تحقيق سري إداري يمثل جريمة مخلة بالأمانة والشرف تتطلب عزله من منصبه، مؤكدًا أن هناك آراء أخرى ترى عكس ذلك.

وأضاف” ستحسم الأمور بالاستجواب وتوفر الآراء القانونية “.

«إع»