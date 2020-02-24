«الصحة» تعلن إصابة 3 اشخاص بفيروس «كورونا» من العائدين من مدينة مشهد الايرانية

24 فبراير 2020 أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين عن أن الفحوصات الأولية التي أجريت للقادمين من مشهد في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أسفرت عن وجود ثلاث حالات تحمل نتائج مؤكدة بإصابتهم بفيروس «كورونا المستجد COVID19».

وقالت الوزراة في بيان صحفي إن “الحالة الأولى وهي لمواطن كويتي يبلغ من العمر 53 عاما والثانية لمواطن سعودي يبلغ من العمر 61 عاما حيث إن الحالة الصحية للمصابين إلى الآن طبيعية ولم تظهر عليهما أي أعراض للمرض أما الحالة الثالثة فهي لغير محددي الجنسية ويبلغ من العمر 21 عاما وهناك بوادر أولية ظهرت بأعراض المرض وأن جميع الحالات الثلاث تحت الملاحظة المستمرة من قبل الهيئة الطبية”.

وأكدت أن “وزارة الصحة وبالتنسيق مع الهيئات والجهات المعنية في الدولة اتخذت الإجراءات الاحترازية الضرورية اللازمة وفقا للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية”.

وأضافت أن “وزارة الصحة قد قامت بعمل مسوحات للكشف عن الفيروس باستخدام الكواشف الفيروسية المعتمدة للكشف عن فيروس كورونا COVID19”.