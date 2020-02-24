الشاهين يقترح تسمية أحد المرافق الأمنية باسم المرحوم عبد الحميد الحجي

24 فبراير 2020 || أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقديمه اقتراحا برغبة بتسمية أحد المرافق الأمنية في دولة الكويت باسم المرحوم عبدالحميد الحجي.

ونص الاقتراح على ما يلي: انتقل إلى رحمة الله تعالى المرحوم الفريق متقاعد “عبد الحميد الحجي” محافظ الفروانية الأسبق، وكان قد خدم الوطن العزيز من خلال مسيرته الحافلة بالعطاء على المستوى الأمني حيث تدرج في الرتب والمناصب بوزارة الداخلية وشغل منصب مدير كلية الشرطة ووكيل الوزارة المساعد لشؤون المرور وعُين محافظاً لمحافظة حولي وبعدها محافظاً لمحافظة الفروانية عقب تقاعده من الخدمة بوزارة الداخلية.

وعلى المستوى الرياضي فقد تولى مناصب عدة منها رئيس الاتحاد الرياضي العربي والدولي للشرطة، ورئيس الاتحاد العربي للسباحة، ورئيس المكتب التنفيذي لدى الاتحاد الرياضي العربي للشرطة، إضافة إلى شغله منصب رئيس الاتحاد الكويتي للسباحة وعضو مجلس إدارة نادي السالمية ونائب الرئيس.

كما عُرف عن الفقيد -رحمه الله- خدمة الآخرين من دون انتظار مقابل والسهر على راحتهم وأمنهم، والعطاء اللا محدود للكويت الغالية.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي : تسمية أحد المرافق الأمنية في دولة الكويت باسم المرحوم عبدالحميد الحجي -رحمه الله- عرفاناً بتاريخه المشرف وجهوده الكبيرة في خدمة الوطن في المجالين الأمني والرياضي وغيرهما.

«إع»