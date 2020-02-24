«التربية»: إجراءات احترازية بالتعاون مع «الصحة» للوقاية من «كورونا المستجد»

24 فبراير 2020 || أكدت وزارة التربیة حرصھا على اتخاذ جمیع التدابیر والاجراءات الاحترازیة بشأن فیروس «كورونا المستجد – كوفید 19» بالتعاون والتنسیق مع وزارة الصحة وذلك ضمن الاجراءات الرامیة الى تعزیز الوقایة من انتشار أي فیروس.

وأشارت الوزارة في بیان لھا الیوم إلى انطلاق حملات توعویة موسعة موجھة لأبنائنا الطلبة والمعلمین عقب انقضاء عطلة الأعیاد الوطنیة والعودة إلى المدارس للوقایة والتصدي لھذا الفیروس.

وشددت على جمیع الإدارات المدرسیة بمختلف المراحل التعلیمیة ضرورة تفعیل دور العیادات المدرسیة واتخاذ كل التدابیر الصحیة المتبعة في حال رصد أي حالة مرضیة مرتبطة بارتفاع درجة الحرارة.

وأكدت حرصھا على اتخاذ الإجراءات الوقائیة التي من شأنھا الحفاظ على سلامة وصحة المعلمین والمتعلمین وجمیع العاملین بالمدارس والقطاعات والإدارات التابعة للوزارة راجیة من المولى عز وجل دوام الصحة والعافیة للجمیع.

ودعت جموع المواطنین والمقیمین وأولیاء الأمور إلى عدم الالتفات لأي أقاویل أو إشاعات من شأنھا إثارة الخوف والھلع بین الناس والاعتماد على القنوات والمصادر الرسمیة المعتمدة في استقصاء المعلومات.

«إع»