حماد يطالب بفحص جميع القادمين إلى الكويت وحصر الحالات المصابة بـ «كورونا» وتعطيل الدراسة لمدة شهر

24 فبراير 2020 || طالب النائب سعدون حماد وزارة الصحة بضرورة فحص جميع القادمين إلى الكويت من مرض كورونا ووضع المصاب منهم في حجر صحي وحصر الحالات المصابة وتعطيل الدراسة لمدة شهر، وذلك حماية لأبنائنا وبناتنا من هذا المرض الخطير.

وقال حماد في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن تعامل وزارة الصحة يجب ان يكون على مستوى الحدث خاصة بعد اعلان اكتشاف 3 حالات قادمة من إيران.

وأضاف أن هذه الحالات الثلاث كان يفترض علاجها في إيران وذلك من خلال إرسال وزارة الصحة فريق متخصص إلى هناك لا أن يتم نقلهم إلى الكويت بهذا الشكل.

وأوضح حماد أن أحد المصابين الثلاثة خليجي الجنسية رفضت بلاده تسلمه لحين معالجته، معتبراً أن هذا هو الاجراء الصحيح.

وكشف حماد عن وجود خمس حالات مشتبه بها يتم فحصهم حالياً في مستشفى جابر الأحمد للتأكد من خلوهم من «كورونا» وأن البعض منهم قدم من إيران.

وطالب حماد وزارة الصحة بوضع ناطق رسمي للإعلان عن الحالات المصابة والإجراءات التي يفترض عملها وحصر الحالات المصابة وغير المصابة ثم بعد ذلك يتم النظر بحالة التمديد من عدمه .