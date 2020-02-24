الطبطبائي يطالب وزير الصحة الالتزام بالإجراءات العالمية لمكافحة فيروس “كورونا”

24 فبراير 2020 || طالب النائب عمر الطبطبائي وزير الصحة د.

باسل الصباح الالتزام بالإجراءات الوقائية العالمية لمواجهة انتشار فيروس «كورونا»، واصفًا قرار الوزير بالإفراج الصحي عن المواطنين العائدين من إيران بأنه مخاطرة بالأمن الصحي للمجتمع الكويتي.

وقال الطبطبائي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن الإفراج عن هؤلاء المواطنين نتيجة ضغوط نيابية، مخاطرة بحياة المجتمع الكويتي وتفريط بالأمن الوطني الصحي”.

وأوضح أن ” الجميع شاهد حالة الهلع والخوف من انتشار ٣ حالات مصابة بمرض كورونا – عسى الله يشافيهم – وفي الوقت الذي كان يتوجب على وزارة الصحة الالتزام بالاحتياطات العالمية في مواجهة المرض جاء قرار الوزير المستغرب نتيجة لضغوط نيابية بإخراج القادمين من إيران إلى بيوتهم”.

وأكد أن ” الحجر الصحي في مثل تلك الظروف من صالح إخواننا المواطنين ” مطالبًا الجميع بالحرص والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين على أرض البلد ، والابتعاد عن التكسب الانتخابي”.

وطالب الطبطبائي وزير الصحة بالتراجع عن القرار باعتبار أن صحة وسلامة المجتمع أهم من الجميع، قائلًا ” على الوزير عدم الخوف من الاستجوابات وعدم التراخي في صحة المجتمع ويجب تصحيح القرار الذي اتخذه وتهيئة مكان كامل للحجر”.