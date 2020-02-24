الطبطبائي يطالب وزير الصحة الالتزام بالإجراءات العالمية لمكافحة فيروس “كورونا”

باسل الصباح الالتزام بالإجراءات الوقائية العالمية لمواجهة انتشار فيروس «كورونا»، واصفًا قرار الوزير بالإفراج الصحي عن المواطنين العائدين من إيران بأنه مخاطرة بالأمن الصحي للمجتمع الكويتي.
وقال الطبطبائي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن الإفراج عن هؤلاء المواطنين نتيجة ضغوط نيابية، مخاطرة بحياة المجتمع الكويتي وتفريط بالأمن الوطني الصحي”.
وأكد أن ” الحجر الصحي في مثل تلك الظروف من صالح إخواننا المواطنين ” مطالبًا الجميع بالحرص والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين على أرض البلد ، والابتعاد عن التكسب الانتخابي”.
وطالب الطبطبائي وزير الصحة بالتراجع عن القرار باعتبار أن صحة وسلامة المجتمع أهم من الجميع، قائلًا ” على الوزير عدم الخوف من الاستجوابات وعدم التراخي في صحة المجتمع ويجب تصحيح القرار الذي اتخذه وتهيئة مكان كامل للحجر”.
وأضاف “أن المعالجة السياسية ستأتيك يا وزير الصحة قريبًا أم بعيدًا نتيجة هذا القرار الخاطئ”، مثنيًا من جهة أخرى على جهود الفريق الطبي المكلف بمتابعة الحالات المشتبه فيها ومكافأتهم”.
«م.
خ»