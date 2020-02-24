«الموانئ» تحظر دخول السفن القادمة من العراق بسبب «كورونا المستجد»

24 فبراير 2020 || اعلنت مؤسسة الموانئ حظر دخول السفن القادمة من العراق بكل أنواعھا لموانئ الشعیبة والشویخ والدوحة حتى إشعار آخر وذلك ضمن جھود مكافحة فیروس «كورونا المستجد – كوفید 19».

وقال المدیر العام للمؤسسة الشیخ یوسف العبدالله في بیان صحفي الیوم ان ھذا القرار جاء ضمن الاجراءات الاحترازیة التي تتخذھا المؤسسة للحیلولة دون دخول فیروس كورونا المستجد الى البلاد.

وأضاف ان القرار یأتي أیضا انسجاما مع الخطة التي وضعتھا الحكومة لاتخاذ كل الاجراءات والتدابیر اللازمة في مكافحة الفیروس.

یذكر ان وزارة الصحة العراقیة اعلنت الیوم تسجیل اول اصابة بفیروس كورونا المستجد تعود لطالب ایراني الجنسیة في محافظة النجف العراقیة.

«إع»