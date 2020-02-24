«الشؤون» تلغي حفلات دور الرعاية للوقاية من فيروس كورونا المستجد

24 فبراير 2020 || أصدر وكیل وزارة الشؤون الاجتماعیة بالانابة الوكیل المساعد للرعایة الاجتماعیة مسلم السبیعي قرارا بإلغاء حفلات ادارات قطاع الرعایة الاجتماعیة للوقایة من انتشار فیروس كورونا المستجد والمحافظة على صحة النزلاء.

وأكد السبیعي في تصریح صحفي اليوم التنسیق بین قطاع الرعایة الاجتماعیة ووزارة الصحة باتخاذ الاجراءات الإحترازیة اذ تم تخصیص غرف عزل مجھزة طبیا تأھبا لأي طارئ وكذلك تشكیل لجنة لادارة الأزمات تعمل على مدار الساعة.

وأضاف ان القرار نص كذلك على منع الزیارات والأنشطة والرحلات الخارجیة ومنع دخول المأكولات الخارجیة إلى جمیع الدور كاجراء احترازي للوقایة من فیروس كورونا المستجد .

وشدد على كافة مدراء قطاع الرعایة بضرورة توعیة الموظفین بأسالیب الوقایة من الفیروس عن طریق نشر البروشورات التعلیمیة والمتابعة الدوریة للعاملین خاصة المختصین بنظام التغذیة والحراسة والنظافة كونھم یتبعون شركات الخدمات الخارجی«إع»