«الصحة» تؤكد عدم استثناء أحد ممن وصلوا فجر اليوم من ايران من الحجر الصحي الاجباري

24 فبراير 2020 || أكد وكیل وزارة الصحة الدكتور مصطفى رضا انه لم یتم استثناء أي من المواطنین والمواطنات الذین وصلوا للكویت فجر الیوم عبر الطائرة من مدینتي طھران وقم الایرانیتین من الحجر الصحي الاجباري بھدف الاطمئنان على صحتھم وحمایة المجتمع من مخاطر فیروس كورونا المستجد .

وقال رضا في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد في مركز التواصل الاجتماعي في قصر السیف الیوم ان جمیع ھؤلاء المواطنین والمواطنات قد تم وضعھم بلا استثناء في الحجر الصحي الاجباري الذي سیستمر مدة 14 یوما وانه تم تطبیق البروتوكول الطبي الخاص بالوقایة من فیروس «كورنا المستجد- كوفید 19».

وأكد ان المواطنین والمواطنات الذین تم وضعھم في الحجر الصحي كانوا على علم ودرایة بالاجراءات التي ستتخذ بشأنھم قبل صعودھم الطائرة في طھران.

وأضاف انھم “أشخاص أصحاء لم تظھر علیھم حتى الآن أي أعراض لمرض فیروس كورونا المستجد مؤكدا انه “خلال المدة من تاریخ دخولھم الكویت وحتى انقضاء المدة المقررة للحجر الصحي وھي 14 یوما من تظھر علیه منھم اي اعراض سیتم تحویله الى احد مستشفیات وزارة الصحة لتلقي العلاج المناسب.

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