وزير التجارة يصدر قرارا بتحديد اسعار بيع الكمامات الطبية

24 فبراير 2020 || اصدر وزیر التجارة والصناعة خالد الروضان قرارا وزاریا الیوم بتحدید اسعار بیع الكمامات الطبیة.

وقالت الوزارة في بیان صحفي ان الوزیر الروضان اصدر القرار بناء على كتاب من وزارة الصحة بشأن تحدید اسعار الكمامات موضحة ان الاسعار تترواح بین 100 فلس و320ر1 دینار كویتي.

واضافت ان القرار نص على ان “ھذه الاسعار ھي الحد الاقصى لاسعار بیع الكمامات الطبیة ولا یسمح بتجاوزھا وكل من یخالف ھذا القرار تطبق بحقه العقوبات المنصوص علیھا بالقانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات والاعمال الحرفیة وتحدید اسعارھا والمعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2013.

” واكدت الوزارة ان قطاع الرقابة التجاریة وحمایة المستھلك وضع خطة لمراقبة اسعار المستلزمات الطبیة في الصیدلیات والمراكز الطبیة للوقوف على مدى التزامھا بالمعاییر والنظم المعمول بھا.

واشارت الى وجود خطط موضوعة مسبقا لكل الظروف الطارئة من خلال فرق التفتیش الموزعة على المحافظات موضحة ان فرق الطوارئ والمراكز الموزعة لدیھا جولات تفتیشیة مسبقه لرصد اسعار المستلزمات الطبیة وضبط السوق.

وشددت على ان اي زیادة مصطنعة في اسعار المستلزمات الطبیة ستعرض اصحابھا الى تطبیق القانون والذي یصل الى اغلاق المؤسسة او الشركة.

كما اكدت انھا لن تتوانى في تطبیق القانون داعیة المواطن والمقیمین الى عدم التردد بالابلاغ عن اي زیادة مصطنعة في اسعار أي مستلزم طبي كالكمامات او غیرھا عن طریق الاتصال على الخط الساخن 135 والابلاغ عن طریق مراكز الطوارئ المنتشرة في المحافظات.

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