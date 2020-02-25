نواب: «الصحة» مطالبة بجهد إضافي توعوي لمنع انتشار «كورونا»

شدد عدد من النواب اليوم على أن وزارة الصحة معنية في مكافحة فيروس كورونا والوقاية منه بالاجراءات الاحترازية الكاملة تجاهه، وطالبوا بجهد إضافي توعوي من خلال تكثيف النشرات التوعوية، حيث ثمن النائب محمد الدلال، الجهود الحكومية في مواجهة فيروس كورونا، مشددا في الوقت ذاته على أن وزير الصحة ووزير الداخلية يتحملان عدم تفعيل وضبط الحجر الوقائي المنزلي وعدم التزام بعض المحجور عليهم في تطبيقه، مبينا أن أي انتشار للمرض بسبب ضعف تطبيق القانون أو عدم تفعيل الحجر الصحي يعرض الوزراء للمساءلة.

بدوره، أكد النائب محمد الحويلة أن وزارة الصحة معنية في مكافحة فيروس كورونا والوقاية منه بالاجراءات الاحترازية الكاملة تجاهه وهي مطالبة بجهد إضافي توعوي من خلال تكثيف النشرات التوعوية باستخدام التقنيات الحديثة والتقليدية في كل المؤسسات الحكومية ونقاط التجمع الكثيف.

وأضاف الحويلة، “يتعين على وزارة الصحة المساهمة في توزيع المسلتزمات الطبية كالمعقمات والكمامات على المناطق ذات التجمعات الكبيرة كالمدارس والجمعيات والمساجد وغيرها، ونحث إخواننا في اتحاد الجمعيات على المساهمة في ذلك من باب المسؤولية الاجتماعية والوطنية ولهم جزيل الشكر”.