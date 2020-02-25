الخارجية» تجدد مناشدتها للمواطنين بعدم السفر للدول التي سجلت اصابات بفيروس «كورونا»

25 فبراير 2020 || جددت وزارة الخارجية مناشدتها للمواطنين الكويتيين بعدم السفر الى الدول التى سجلت بها حالات مؤكدة ل«فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 مؤخرا وبتأجيل سفرهم في الوقت الراهن حتى إشعار أخر.

كما دعت الوزارة المواطنين المتواجدين حاليا في تلك الدول الى مغادرتها فورا حفاظا على سلامتهم مع ضرورة توخى الحيطة والحذر أثناء تواجدهم في تلك الدول حتى مغادرتهم لها بما في ذلك إتباع إجراءات السلامة والإلتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية الصادرة عن الجهات الرسمية المعنية في تلك الدول والاتصال بهواتف الطوارئ لسفارات دولة الكويت الموجودة على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية عند الحاجه لأي مساعدة.

وإلى ذلك دعت وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء كافة المواطنين الكويتيين المتواجدين حاليا في المناطق التي ظهرت بها إصابات «فيروس كورونا المستجد كوفيد 19» ‏وتم تعليق الرحلات الجوية بين دولة الكويت وبينها وهي كوريا الجنوبية وإيطاليا وتايلند ‏إلى ضرورة التواصل مع بعثات دولة الكويت في تلك الدول على هواتف الطوارئ التالية وذلك لتقديم المساعدة اللازمة لهم وتسهيل عودتهم إلى البلاد.

رقم الطوارئ في سيئول :«00821067483688» رقم الطوارئ في تايلاند :«0066918909998» رقم الطوارئ في روما :«00393438598765» رقم الطوارئ في قنصلية ميلان:«00393317207743».