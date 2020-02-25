وزير «الخدمات» : ملتزمون بتطبيق خطة الطوارئ الصحية لمواجهة فايروس «كورونا»

25 فبراير 2020 || قال وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة مبارك الحريص ان الوزارة ملتزمة بتطبيق خطة الطوارئ الصحية بناء على توجيهات مجلس الوزراء لمواجهة فايروس «كورونا المستجد – كوفيد 19».

واضاف الحريص في بيان صحفي اليوم الثلاثاء انه اعطى توجيهات للمسؤولين في قطاع البريد بالوزارة بوقف استقبال الطرود والرزم البريدية القادمة من الدول التي انتشر بها هذا الفايروس وذلك “ضمن الخطة الطوارئ التي نعمل على تطبيقها”.

وبين ان ادارة النقل البحري قامت بالتنسيق مع مؤسسة الموانئ الكويتية والجهات الحكومية ذات الصلة بحظر استقبال السفن والبواخر القادمة من ايران والعراق والدول التي انتشر بها هذا الفايروس.

واشار الى ان الادارة العامة للطيران المدني طلبت من كافة شركات الطيران العالمي تزويدها بالقرار الصحي لركابها مبينا انه وبالتنسيق مع وزارتي الصحة والداخلية وشركات الطيران تم تزويد المنافذ الجوية في البلاد بالمعدات الخاصة لحماية عامليها.

وافاد الحريص ان ادارة الطيران المدني طلبت من شركتي الخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة تخصيص فرق استجابه سريعة خاصة بالطوارئ الطبية وتطبيق خطط التعقيم بالطائرات في حال اكتشاف اي حالة مصابة او بدأت عليها اعراض العدوى.

واوضح ان من بين الاجراءات التي تم اتخاذها التنسيق مع شركات الطيران العالمية لابلاغ الادارة العامة للطيران المدني في البلاد عن اي مسافر قادم لمطار الكويت الدولي «ترانزيت» من الدول التي اكتشف بها الفايروس وفحصه فور وصوله قبل اختلاطه مع باقي الركاب.

وأشاد الحريص بجهود كافة العاملين رجالا ونساء من ابناء الوطن والمقيمين في كافة مرافق الوزارة لقيامهم بأعمالهم على اكمل وجه بجهد واخلاص.