الصحة: إصابة جديدة بفيروس «كورونا» ترفع عدد الحالات إلى تسع

25 فبراير 2020 || أعلنت وزارة الصحة الكويتية مساء اليوم الثلاثاء تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى تسع حالات.

وقالت «الصحة» في بيان لوكالة الأنباء الكويتية إن الحالة الجديدة المصابة بالفيروس لمواطنة “كانت ضمن المسافرين القادمين من إيران ممن كانوا في الحجر الصحي”.

وأوضحت أن “الحالات التسع المصابة في حالة مستقرة ويجرى تطبيق البروتوكولات المعتمدة في العزل وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»”.

وجددت تأكيدها على اتخاذ الإجراءات الوقائية كافة في مواجهة انتشار الفيروس.

ومن جهة أخرى نفت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء صحة ما يشاع بوسائل التواصل الاجتماعي عن السماح بدخول غير الكويتيين القادمين من ايران الذين يحملون اقامات صالحة الى البلاد.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي أن ما يشاع عن توصية الوزارة بالسماح لبعض الركاب من غير المواطنين القادمين من ايران ممن يحملون إقامات صالحة بدخول البلاد أمر “غير صحيح”.

واشارت الى تنسيقها مع الجهات المعنية في الدولة لتطبيق الاجراءات الاحترازية على المسافرين القادمين من جميع الجهات لاسيما المناطق التي رصدت فيها حالات اصابة مؤكدة بفيروس «كورونا المستجد – كوفيد 19» حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في دولة الكويت.