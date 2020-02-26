نواب يطالبون بتأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين

شدد عدد من النواب على ضرورة إصدار قرار عاجل بتأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين لحين اتخاذ القرارات المناسبة بشأن فيروس كورونا، حيث أكد النائب حمدان العازمي، أن الكويت تعيش فترة حرجة تتطلب قرارات طارئة تنسجم مع خطورة الوضع وعلى مجلس الوزراء إصدار قرارا عاجلا بتأجيل المدارس لمدة أسبوعين مؤقتا لحين اتخاذ القرارات المناسبة بشأن فيروس كورونا.

بدوره، طالب النائب أسامة الشاهين بتأجيل دوام الطلبة بمختلف المراحل التعليمية لحين إكمال الإدارات المدرسية والجامعية استعداداتهم الميدانية لحماية الطلبة والمعلمين على حد سواء.

من جهته، بين النائب نايف المرداس أنه من باب الاحتراز والوقاية يجب تمديد إجازة طلبة التربية والجامعات والمعاهد وطلبة الكليات العسكرية لحين تجاوز المرحلة وعدم الخروج من المنازل والإبتعاد عن التجمعات إلا للضرورة فالوقاية خير من العلاج.