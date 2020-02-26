«الصحة» تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس «كورونا» إلى 18 حالة

26 فبراير 2020 || أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» إلى 18 حالة إثر تسجيل ست إصابات جديدة.

وقالت «الصحة» في بيان لوكالة الأنباء الكويتية “إن الحالات الجديدة هي لمواطنين مرتبطين بالسفر إلى إيران”.

وأوضحت أن “جميع الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»”.

وأهابت بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المتخصصة بغية الحفاظ على صحة الجميع.

ويعتقد أن الفيروس المستجد ظهر للمرة الأولى في أواخر العام الماضي داخل سوق للمأكولات البحرية في مدينة «ووهان» وسط الصين كان يباع فيه حيوانات برية بشكل غير قانوني.

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