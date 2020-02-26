«التجارة»: توزيع الكمامات الطبية على المسافرين في مطار الكويت

26 فبراير 2020 ||أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن توزيع الكمامات الطبية على المسافرين في مطار الكويت الدولي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن عملية توزيع الكمامات الطبية على المسافرين جاء بالتنسيق مع وزارة الصحة في مطار الكويت الدولي في مباني «تي 1 وتي 4» وذلك بعد إغلاق صيدليات متواجدة فيه.

وأضافت أن عملية التوزيع ستتم من قبل الإدارة العامة للطيران المدني وفي نفس أماكن الصيدليات مؤكدة ان فرق التفتيش مستمرة في جولاتها على الأسواق والصيدليات “ولن تتوانى” عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق اليوم إغلاق 19 صيدلية حتى الآن لم تلتزم بالقرار الوزاري الخاص بتحديد أسعار بيع الكمامات الطبية.

وكان وزير التجارة والصناعة خالد الروضان أصدر قرارا وزاريا بناء على كتاب من وزارة الصحة الكويتية بشأن تحديد اسعار بيع الكمامات الطبية حيث تتراوح أسعارها ما بين 100 فلس و 320ر1 دينار كويتي.

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