وزيرة «الشؤون»: السماح للجمعيات باستخدام البنود المخصصة بميزانياتها لتوفير مستلزمات الوقاية من «كورونا» لمساهميه

26 فبراير 2020 ||كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل عن السماح للجمعيات التعاونية باستخدام البنود المخصصة لها من الميزانية الخاصة بكل جمعية على حدة لتوفير المستلزمات اللازمة للمساهمين للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وأفادت العقيل في تصريح صحفي اليوم الأربعاء بأنه تم التنسيق مع اتحاد الجمعيات والجمعيات التعاونية من أجل توفير كل المستلزمات مثل الكمامات والمعقمات والمنظفات وكل الأدوات اللازمة التي تساهم في وقاية المواطنين من الفيروس.

وذكرت أن العمل التعاوني الكويتي لا يقتصر على الجوانب الاستهلاكية انما هناك أدوار متعددة تقوم بها هذه الجمعيات لتحقيق التكافل الاجتماعي وخدمة المساهمين في مختلف المجالات وفقا للقانون الذي ينظم عملها مؤكدة أن التجربة التعاونية الكويتية مثال يحتذى على مستوى المنطقة العربية.

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