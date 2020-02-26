«البلدية»: توفير كمامات ومعقمات الايدي في صالات العزاء بجميع المقابر

26 فبراير 2020 || أكد مدير إدارة شؤون الجنائز ببلدية الكويت الدكتور فيصل العوضي أن الادارة وفرت كمامات ومطهرات لتعقيم الأيدي في صالات العزاء في جميع المقابر كونها من الأماكن التي تشهد تجمعات للمواطنين والمقيمين.

واضاف العوضي في تصريح صحفي اليوم الأربعاء أن البلدية ممثلة بإدارة الجنائز تسخر جهودها لتقديم كل ما يساهم في تفعيل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» مشيرا الى انها قامت بوضع الارشادات الوقائية على شاشات العرض داخل صالات العزاء بجميع المقابر.

وطالب العوضي جميع المعزيين وأهالي الجنائز التعاون والالتزام بكافة الارشادات الوقائية التى تم وضعها داخل صالات الجنائز حفاظا علي الصحة العامة.

«ع.

إ»