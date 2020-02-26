«الصحة»: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس «كورونا» إلى 26 حالة»

26 فبراير 2020 ||أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» إلى 26 حالة إثر تسجيل اصابة واحدة جديدة.

وقالت «الصحة» في بيان لوكالة الأنباء الكويتية “إن الحالة المصابة الجديدة مرتبطة بالسفر إلى إيران وهي لمواطن كويتي”.

وأوضحت أن “جميع الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»”.

وأهابت بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المتخصصة بغية الحفاظ على صحة الجميع.

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