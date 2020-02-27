«الصحة» تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس «كورونا» إلى 43 حالة

27 فبراير 2020 || أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الإصابات بفیروس كورونا المستجد إلى 43 حالة مؤكدة إثر تسجیل 17 إصابة جدیدة.

وقالت الوكیل المساعد لشؤون الصحة العامة والوكیل المساعد للخدمات الطبیة المساندة بالتكلیف الدكتورة بثینة المضف في المؤتمر الصحفي الذي عقد الیوم بمقر الوزارة ان الحالات ال 43 المؤكدة كانت من أصل 1675 مسحة تم أخذھا من القادمین من المناطق الموبوءة.

وأوضحت انه تم عزل جمیع الحالات المؤكدة في المستشفى المخصص والمعد لمثل تلك الحالات وتجري متابعتھم وعلاجھم حسب البروتوكولات العلمیة المتبعة لعلاج تلك الحالات لافتة الى ان جمیع المصابین في حالة صحیة مستقرة ویتمتعون بصحة جیدة وھم في طور الشفاء.

وأشارت الى الوزارة تتابع من تم عزلھم في المكان المخصص وكذلك من تم تطبیق المراقبة علیھم في المنزل والذین تم فحصھم موضحة ان الوزارة تتابع ایضا ما یتم إعلانه من منظمة الصحة العالمیة والمؤسسات العلمیة.

وقالت ان الوزارة تقوم بالتنسیق المستمر مع الجھات الحكومیة المختلفة لمجابھة “كورونا المستجد” وتم عقد عدة اجتماعات للفریق الحكومي المشكل لمتابعة ھذا الفیروس وسیكون ھناك اجتماع الیوم برئاسة وزیر الصحة الشیخ الدكتور باسل الصباح.

وأشارت الى عقد اجتماع لفریق التدخل السریع الذي یراجع الاشتراطات والبروتوكولات العلاجیة والمستجدات مناشدة جمیع المواطنین والمقیمین التعاون والالتزام بالارشادات الصحیة وعدم الالتفات للاشاعات من أجل صحتھم وسلامة المجتمع.

وقالت المضف ان جمیع الحالات التي تم اكتشافھا كانت قادمة من الجمھوریة الایرانیة الإسلامیة لافتة الى ان الحالات التي تم رصدھا نقلت الى أماكن عزل مخصصة وان الوزارة تقوم بمراقبة وفحص المخالطین لكل الحالات التي تم رصدھا.

من جانبه أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند حرص الوزارة على تطبیق مبدأ الشفافیة الذي تنتھجه لافتة الى انه تم تفعیل برامج الترصد والاستجابة التي توصي بھا منظمة الصحة العالمیة والتي تتخذھا الوزارة منھجا في الاحتراز والوقایة من الأمراض.

وأشار السند الى قیام الوزارة بتفعیل خطط الطوارئ للحد من انتشار الفیروس وتدعیم طرق الاحتراز والوقایة على جمیع منافذ البلاد وتدعیم المستودعات الطبیة بالأدویة والأجھزة اللازمة لمنع العدوى فضلا عن تدعیم المختبرات بالكواشف الفیروسیة التي تخص فیروس كورونا المستجد «كوفید – 19».

وأكد ان الوزارة قامت بتطبیق الحجر الصحي بأنواعه والموصى به من منظمة الصحة العالمیة والمنظمات الدولیة فضلا عن الاشراف المستمر للحالات التي تم رصدھا من قبل فریق طبي متخصص.

«إع»