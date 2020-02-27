«الداخلية»: تعليق استخدام البطاقات المدنية للتنقل من والى البلاد مؤقتا

27 فبراير 2020 || اعلنت وزارة الداخلیة تعلیق استخدام المواطنین ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة للبطاقة الشخصیة للتنقل من والى الكویت مؤقتا في إطار الاجراءات لمواجھة فیروس كورونا المستجد «كوفید 19».

وذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بالوزارة في بیان صحفي اليوم ان القرار یستثني الكویتیین الموجودین بالخارج في حال خروجھم بالبطاقة المدنیة ومواطني دول مجلس التعاون الموجودین داخل الكویت في حال دخولھم بالبطاقة الشخصیة «الھویة الوطنیة» الخاصة بھم.

واوضحت ان ھذا الاجراء مؤقت ومن شأنه اطلاع الجھات المعنیة بالمنافذ على الدول التي زارھا القادم قبل وصوله لدولة الكویت لتطبیق الاجراءات الاحترازیة الصحیة علیه.

«إع»