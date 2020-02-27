«التربية»: تمديد العام الدراسي والاختبارات بعد عيد الفطر ضمانا لتطبيق خطة المناهج الدراسية

27 فبراير 2020 || أعلن وزیر التربیة ووزیر التعلیم العالي الدكتور سعود الحربي عن تعدیل التقویم الدراسي تطبیقا لتوصیات مجلس الوزراء الخاصة بالإجراءات الاحترازیة ازاء انتشار فیروس كورونا المستجد .

وقال الحربي في تصریح صحفي الیوم إنه حرصا على سلامة الأبناء الطلبة وجمیع العاملین في الوزارة تم اتخاذ العدید من الإجراءات منھا استمرار الدراسة إلى نھایة شھر رمضان المبارك المقبل وذلك ضمانا لتطبیق الخطة المقررة الخاصة بالمناھج الدراسیة.

وأوضح أن الاختبارات ستبدأ بعد عید الفطر مباشرة لجمیع المراحل الدراسیة مشیرا الى أن التعدیل یشمل مواعید الدور الثاني ونھایة العام الدراسي الحالي وبدایة العام الدراسي المقبل.

ولفت الى تأجیل جمیع مقابلات الوظائف الإشرافیة والدورات التدریبیة وورش العمل سواء في مركز التدریب أو الجھات الأخرى ومقابلات التعاقدات المحلیة لغیر الكویتیین حتى إشعار آخر.

وذكر أنه تم توجیه الإدارات المدرسیة للاستعداد لاستقبال أعضاء الھیئة التعلیمیة والطلبة بعد فترة تعلیق الدراسة والعمل على توفیر وسائل الوقایة والتأكد من سلامة ونظافة المرافق الصحیة مع ضرورة الإبلاغ عن أي حالة اشتباه على الفور والتأكید على دور العیادات المدرسیة وتجھیزھا بالكامل.

وبین أنه تم توجیه الادارات المدرسیة لتفعیل دور فریق إدارة الأزمات وتحدید خطوط ساخنة مباشرة للتواصل مع المناطق التعلیمیة ودیوان عام الوزارة ومنع التجمعات في دیوان عام الوزارة والمناطق التعلیمیة والجھات التابعة لھا.

ولفت الى أنھ تم تحدید صالة المراجعین لاستقبال الجمھور مبینا انھ تم توفیر وسائل الوقایة في دیوان عام الوزارة والمناطق التعلیمیة وبالجھات التابعة لھا.

وكان مجلس الوزراء قرر أمس تعطیل الدراسة في المدارس والجامعات والكلیات الحكومیة والخاصة والكلیات العسكریة ومراكز وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة لمدة أسبوعین اعتبارا من 1 مارس المقبل وذلك ضمن خطة الطوارئ الصحیة المتبعة والإجراءات الوقائیة اللازمة من فیروس كورونا المستجد «كوفید 19» .

«إع»