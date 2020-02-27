«المركزي» يوجه البنوك المحلية لتوفیر مواد التعقیم والكمامات وجمیع التجھزات الوقائیة لمواجهة «كورونا»

27 فبراير 2020 || وجه البنك المركزي البنوك المحلیة نحو اتخاذ مجموعة من الاجراءات الوقائیة لمواجھة فیروس كورونا المستجد لحمایة موظفیھا وعملائھا بتوفیر مواد التعقیم والكمامات وجمیع التجھزات الوقائیة اللازمة.

واكد «المركزي» في بیان صحفي الیوم حرص البنك على سلامة عملاء البنوك وسلامة العاملین في القطاع المصرفي مع سعي البنك إلى التكامل مع الجھود المبذولة على مستوى الجھات المعنیة في الكویت لمواجھة الفیروس ومنع انتشاره.

وطالب البنوك بتوفیر مواد التعقیم والكمامات وجمیع التجھزات الوقائیة اللازمة عند أجھزة الصرف الآلي مع توجیه العملاء إلى ضرورة استخدامھا قبل استعمال أجھزة الصرف الآلي وبعده.

ودعا «المركزي» البنوك الى توجیه موظفیھا لاستخدام الكمامات الواقیة ومواد التعقیم خصوصا في الفروع والقاعات المصرفیة وكذلك توجیھھا لجمیع المؤسسات التجاریة المستخدمة لأجھزة نقاط البیع نحو توفیر آلیة لتعقیم تلك الأجھزة.

وبین أنه “على البنوك المحلیة حث عملائھا على الاستفادة من القنوات الإلكترونیة عبر تطبیقات الھواتف الذكیة أوالموقع الإلكتروني لإنجاز معاملاتھم دون الحاجة إلى مراجعة الفروع ما لم تدع إلى ذلك الضرورة مع حث العملاء على استخدام البطاقات المصرفیة بدلا من النقود الورقیة”.

ودعا البنوك كذلك إلى بث رسائل التوعیة حول سبل الوقایة المستمدة من تعلیمات وزارة الصحة عبر حساباتھا على شبكات التواصل الاجتماعي وغیرھا من القنوات التي من شأنھا مخاطبة أوسع شریحة من العملاء.

«إع»