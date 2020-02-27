مجلس الوزراء يدعو المواطنين إلى عدم السفر إلا في حالات الضرورة

27 فبراير 2020 || صرح نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أنه في ضوء لإجراءات الدولیة المتخذة لمواجھة انتشار فیروس كورونا المستجد وفي إطار ما تتخذه الحكومة من إجراءات في ھذا الشأن فإن مجلس الوزراء یدعو كافة المواطنین إلى عدم السفر خارج البلاد إلا في حالات الضرورة.

وأوضح الصالح في بیان صحفي أن ذلك یأتي تجنبا لتعرضھم إلى الاجراءات الاحترازیة التي قد تفرضھا الدول لدخول المسافرین أو مغادرتھم في أي وقت وحرصا على سلامتھم وصحتھم داعیا المولى القدیر أن یحفظ الكویت وأھلھا من كل مكروه.

«إع»