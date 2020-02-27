وزير البلدية: تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن «كورونا» يحافظ على الأمن الصحي للبلاد

27 فبراير 2020 || شدد وزیر الدولة لشؤون البلدیة ولید الجاسم على ضرورة تنفیذ قرارات مجلس الوزراء للوقایة من فیروس كورونا المستجد للمحافظة على الأمن الصحي باعتباره أولویة مجتمعیة.

وأكد الجاسم في بیان صحفي على ھامش لقائه قیادات البلدیة أھمیة اتخاذ الاحترازات والاجراءات الوقائیة من الفیروس لحمایة المواطنین والمقیمین.

ودعت الوزارة بحسب البیان الفرق الرقابیة في أفرع المحافظات إلى تكثیف الجولات التفتیشیة وتفعیل الدور الرقابي لضبط الباعة المتجولین واتخاذ الاجراءات القانونیة بحقھم وإحالتھم للجھات المختصة.

وأعلنت عن تشكیل فریق میداني بالتعاون مع الدفاع المدني بھدف التعامل مع أي طارئ علي مدار الساعة مثمنة تجاوب أصحاب المعارض المؤقتة مع إلغاء البلدیة تراخیص تلك المعارض التي سبق أن منحتھا لھم وذلك تماشیا مع اجراءات الدولة الاحترازیة للوقایة من فیروس كورونا المستجد.

«إع»