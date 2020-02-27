«الخدمة المدنية»: وقف العمل بنظام البصمة حتى 31 مارس المقبل

27 فبراير 2020 || قال دیوان الخدمة المدنیة إن وقف العمل بنظام البصمة في الجھات الحكومیة سیبدأ اعتبارا من 1 مارس المقبل ویستمر حتى 31 من الشھر نفسه.

وأوضح الدیوان في بیان نشره على موقع التواصل الاجماعي «انستغرام» أن إثبات حالتي الحضور والانصراف سیتم عن طریق التوقیع على كشوف للحضور والانصراف تعدھا كل جھة حكومیة مشیرا إلى أنھ یجوز لدیوان الخدمة المدنیة وضع طرق أخرى بدیلة لاثبات الحضور والانصراف.

وذكر أن ھذا الوقف یأتي في إطار الاجراءات الاحترازیة المتخذة لمواجھة انتشار فیروس كورونا المستجد وأخذ أقصى درجات الحیطة والحذر تجاھه.

«إع»