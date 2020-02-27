«الخارجية» تهيب بالمواطنين المتواجدين بالخارج العودة إلى البلاد

27 فبراير 2020 || اعلنت وزارة الخارجیة انه في ضوء بیان نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح الذي دعا فیه المواطنین إلى عدم السفر إلا للضرورة وفي إطار الجھود الكبیرة التي تبذلھا الحكومة في مواجھة انتشار فیروس كورونا المستجد وحمایة المواطنین من العدوى فإن الوزارة تهيب بكافة المواطنین الكویتیین المتواجدین حالیا خارج البلاد العودة وذلك حرصا من الوزارة على تجنیبھم خطر العدوى وما تتخذه دول العالم من إجراءات احترازیة سریعة ومتغیرة

لدخول ومغادرة المسافرین.

وأوضحت الوزارة في بیان صحفي الیوم أن ھذه الإجراءات تأتي في إطار الجھود الدولیة في مواجھة انتشار فیروس كورونا المستجد.

«إع»